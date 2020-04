Torneo WTA de Montreal fue cancelado producto del coronavirus

La Asociación Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) anunció este sábado la cancelación del torneo de Montreal, de categoría Premier Mandatory, previsto del 6 al 15 de agosto, como consecuencia de las medidas impuestas por el gobierno de Quebec a causa del coronavirus.

Las autoridades decidieron prohibir cualquier evento deportivo hasta, al menos, el 31 de agosto, período que incluye ese torneo de tenis.

A pesar de que el circuito femenino está suspendido, inicialmente, hasta el 12 de julio, la medida adoptada por el gobierno de Quebec impide que esta competición se dispute.

"Como resultado de las medidas impuestas por el gobierno de Quebec que prohíbe la celebración de eventos hasta el 31 de agosto de 2020, el torneo de Montreal se pospondrá hasta 2021", anuncia la WTA en un comunicado.

"La WTA reitera que la salud y la seguridad serán siempre la máxima prioridad. Entendemos que esta fue una decisión difícil y esperamos volver a Montreal en 2021", indica en el comunicado, y recuerda que el circuito femenino está suspendido hasta el 12 de julio actualmente.

"En la situación actual, la gira de la WTA está suspendida hasta el 12 de julio. Seguiremos trabajando con nuestros socios de los torneos para evaluar cuándo podemos volver a las canchas. No prevemos ninguna otra decisión hasta el mes que viene", añade la nota de la WTA.

El Masters 1.000 de Canadá, del circuito masculino, que está fijado este año en Toronto, permanece en la agenda de la ATP, que decidió suspender sus torneos hasta finales de junio en una primera medida, pero sometido también a la determinación del gobierno canadiense de no permitir competición alguna hasta final de agosto.

Following the measures imposed by government authorities in the province of Quebec, Tennis Canada announces the postponement of the Rogers Cup in Montreal.



The tournament will take place from August 6 to 15, 2021, as Montreal will host the women’s eventhttps://t.co/YH45UoEYr8