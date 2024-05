Atalanta pasó a la final y será el último escollo del Leverkusen en la UEFA Europa League

Este jueves 9 de mayo, Atalanta consiguó su soñado paso a la final de UEFA Europa League, luego de vencer por 3-0 a Olympique Marsella en la revancha en Bérgamo.

Antes de que se jugara la ida el cuadro francés era el favorito abosluto, pero luego del empate 1-1 en suelo galo, el equipo "Negriazul" hizo valer su localía y no le permitió anotar a sus rivales.

Los goles del encuentro llegaron a través de Ademola Lookman (30'), Matteo Ruggeri a los 52 minutos y El Billal Touré, justo antes de que sonara el pitazo final, para hacer estallar con "triple combo" el Gewiss Stadium.

De esta forma, Atalanta chocará ante Bayer Leverkusen en Dublín, el próximo 22 de mayo a las 15:00 horas de Chile, por lo que podrás seguirlo con la cobertura de Alairelibre.cl

