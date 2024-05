Globe Soccer Awards: El Manchester City fue más que los finalistas de Liga de Campeones

Es habitual que al término de cada temporada se rinda homenaje a los deportistas, técnicos e instituciones más destacados. En esta ocasión los Globe Soccer Awards de Europa se dieron cita en el lujoso hotel Cala di Volpe en Cerdeña, Italia, y donde para variar quedará para el debate si los galardones entregados son merecidos o había otro que debió ser el ganador.

Los primeros homenajes van siempre ligados a los reconocimientos históricos o la deportividad. Por ejemplo, el goleador italiano Gigi Riva, recibió un reconocimiento póstumo por su carrera. También recibieron honores por su trayectoria Karl-Heinz Rumenigge y Gianluigi Buffon.

En otras entregas, en el premio del recuerdo se distinguió al club Como, Luciano Spaletti en trayectoria de entrenador, y por deportividad a Gialucca Pessoto. Además el novel talento del Barcelona Lamine Yamal ganó como joven futbolista, y como directivo Nasser Al-Khelaifi. Pero el atractivo está en saber quiénes ganas los premios más destacados, como es el caso a mejor club.

El Real Madrid ganó la Liga española y se instaló en la final de la Champions junto al Borussia Dortmund, aun así, no se adjudicaron el premio como mejor equipo de la temporada en Europa, el cual recayó en el Manchester City de Josep Guardiola.

En la categoría femenina el galardón se lo llevó el Barcelona, reciente ganador de la Champions femenina, y como club revelación se destacó al Atalanta, que la pasada semana se quedó con la Europa League

En la categoría de entrenadores Xabi Alonso, merced a su gran campaña con el Bayer Leverkusen, se llevó la distinción como el técnico más destacado, y Mikel Arteta al adiestrador sobresaliente de la Premier League.

Kylian Mabappé fue distinguido como el mejor jugador, y en cuanto a los goles el premio se lo llevó el artillero del Bayern de Múnich Harry Kane.

A nivel mundial los premios se entregarán al término de este año en Dubai, donde entran a tallar jugadores y equipos de las otras asociaciones y confederaciones deportivas.

🏆 Congratulations to HARRY KANE on winning the Globe Soccer Award for BEST GOALSCORER! 👏#KAFD #HotelCaladiVolpe #SmeraldaHolding@HKane @KAFD pic.twitter.com/feY8VXGZPz