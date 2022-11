Canales: No nos queda más remedio que aferrarnos a la final de Copa Chile

El técnico de Unión Española, Gustavo Canales, analizó la dura caída ante Unión La Calera en la última fecha del Campeonato Nacional, con lo que cerró un triste paso por el equipo rojo con solo un punto y el resto derrotas.

En ese sentido sostuvo que termina "con un aprendizaje gigante, cuando tomé el equipo estaba con la cabeza puesta en la Copa Chile. Tratamos de meter al grupo en el Campeonato Nacional, porque era una obligación, el club necesita ser protagonista de nuestro torneo y en ese sentido me ha costado mucho que tengamos ese foco. Hemos perdido puntos que me parece que desde el funcionamiento hicimos méritos como para no perder tantos puntos, pero esto no es con méritos".

"Si queremos aspirar a ser campeones de la Copa chile, durante esta semana tenemos que enfocarnos en que la jugada hay que terminarla ojalá dentro del arco, y de no ser así que sea más mérito del rival que nuestro, en ese sentido tenemos que trabajar. Estamos con la confianza que el domingo podamos ser más certeros que hoy", manifestó.

"No nos queda más remedio que aferrarnos a esa final, que a cualquiera le gustaría estar en el lugar nuestro, vamos a tratar de trabajar el partido y sin duda vamos a tener una mejor presentación de la que tuvimos hoy, sobre todo desde la eficacia", expresó.

Canales también dijo que espera continuar en el club, armando un plantel con sus decisiones, y además manifestó que "estoy tranquilo. por así decirlo, porque si bien no ganamos ningún partido en el Campeonato Nacional, el equipo a nivel de modelo de juego me representó. Nos faltó concreción, que es con lo que se ganan los partidos, y alguna fineza en la última línea".