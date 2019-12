Gerente de Unión Española: Hay una situación en los estatutos que nos impide ir al TAS

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, aseguró que la opción de ir al TAS para reclamar por el cupo de "Chile 4" podría desvanecerse por un tema de estatutos, aunque reiteró que no se presentarán a jugar ante Universidad de Chile.

A su llegada al Consejo de Presidentes de Clubes de la ANFP de este jueves, el directivo "hispano" dijo que "nuestra postura no ha variado. Sigue tal cual como la hemos manifestado. Unión no se va a presentar a jugar un partido que nosotros creemos que no tiene nada que ver, es una medida abusiva de parte del directorio de la ANFP. No debe por ningún motivo citar a un partido".

A su vez, Baquedano aseguró sobre la posibilidad de presentarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo que "es un tema que hay que verlo, porque hay algunas dificultades en el estatuto del fútbol respecto a ir al TAS. No es tan fácil. Hay una situación estatutaria que impediría que fuéramos al TAS. Lo están viendo también nuestros abogados. No es tan así como que si no te gusta algo, vas al TAS".

Sobre la opción de que la Conmebol le quite la plaza a nuestro país, el funcionario dijo que "no tendría por qué. Que el directorio de la ANFP que designe a Universidad de Chile, si nosotros no nos vamos a presentar. Que designe a la U y se acabó el cuento. Si no nos presentamos, nos aplican una multa y el equipo que está ahí gana 3-0 y va Universidad de Chile a jugar con los brasileños".