Ronald Fuentes y el caso Jordhy Thompson: Está claro que lo que hizo no está bien

El director técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, se refirió de forma superficial al caso que vive el joven futbolista Jordhy Thompson, que está en el centro de la polémica tras volver a jugar en Colo Colo a dos meses de que se destaparan los hechos de violencia de género que le valieron ser denunciado y pasar por un juicio que luego fue suspendido.

Fuentes aseguró: "Sería muy irresponsable de mi parte hablar con otro club en función de cualquier situación, está claro que lo que hizo (Thompson) no está bien, de eso no hay duda... Si algún día llega a pasar acá tomaremos las decisiones que correspondan, pero respeto mucho a Colo Colo, a Gustavo Quinteros y al jugador, así que es un tema de ellos y lo tienen que resolver".

Por otra parte, volvió a referirse a la cancha del Estadio Santa Laura: "No está en buenas condiciones, pero está claro que en el tiempo de para, que será de un mes, va a mejorar. No tengo inconvenientes con el tema... Ya no habrá más conciertos, solo se usará para el fútbol profesional para los partidos nuestros y también de Universidad Católica y Universidad de Chile, que tienen arrendado el estadio".

Unión juega de visita este fin de semana ante Cobresal en El Salvador, el domingo a las 17:30 horas (21:30 GMT).