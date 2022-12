U. Española acusó presión de la ANFP para usar en la indumentaria el logo de una casa de apuestas online

Unión Española, por medio de un comunicado, acusó presiones por parte de la ANFP durante el Consejo de presidentes, para que los clubes afiliados usen en la indumentaria y otros espacios publicitarios el logo del próximo auspiciador del torneo, una medida que rechazó el club hispano por tratarse de una "casa de apuestas online".

"Siendo la marca en referencia una casa de apuestas online, manifestamos durante el Consejo nuestra total y absoluta disconformidad por esta determinación, más aún considerando que - dedse abril del presente año - existe en tramitación en la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley, el que su idea matriz consiste en desvincular la relación comercial entre la actividades deportivas las casas de apuestas, particularmente mediante la prohibición de la presencia de publicidad de estas últimas en la realización de eventos deportivos", detalló Unión Española.

El club hispano remarcó que fue el único equipo quese manifestó en contra de de la presencia de este tipo de empresas como auspiciador principal del torneo de Primera División, "sustentanto su oposición por razones ética y morales, y manifestando su total rechazo a que sus jugadores llevan en sus camisetas ese logo".

No obstante, Unión Española acusó que los directores de la ANFP, como "medida de presión", sometieron a votación una propuesta para aumentar las multas, en caso de no llevar el logo, e incluso propusieron la pérdida de puntos en caso de no acatar la medida.

Finalmente, el club señaló que "si los jugadores se ven obligados a llevar esa publicidad en sus camisetas, es solo como consecuencia de la presión a la que hemos sido sometidos y no por el deseo de Unión Española".