Unión Española gestiona el fichaje de Mauricio Viana para el tramo final del torneo

El técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, contó que el club gestiona el fichaje del arquero de Puerto Montt Mauricio Viana para suplir la ausencia del lesionado Sebastián Pérez en el tramo final del Campeonato Nacional.

El DT afirmó en conferencia de prensa que "estamos viendo, seguimos con la idea de traer uno para las últimas cuatro fechas".

Sobre Viana expuso que "conversamos con él, la idea era traerlo pero se complicó. Va a jugar frente a Antofagasta. Estamos viendo otras opciones, la idea es traerlo la semana previa a Coquimbo o para las semanas largas para trabajar con más tiempo y que pueda conocer el plantel para las fechas finales".

Complementó que "tenemos la necesidad de traer un arquero porque los más chicos no están preparados para jugar en Primera, Juanjo -Echave- y Alonso -Montecinos- son buenos suplentes, pero no sé si estén preparados para eso por la carga de partidos, no es momento de probar. Necesitamos un arquero, en estos momentos no es opción Cristián Guerra, fue opción de incorporarlo pensando en el año siguiente, pero no pudimos concretar la opción porque los plazos estaban cerrados".

"El plazo es de acá a la próxima semana, no podemos esperar más. El perfil es que tenga experiencia, partidos en el cuerpo y que tenga cierto manejo, no completamente, pero sí cierto manejo con el juego de pies", estimó.

"Sé que Mauricio Viana las tiene, hemos visto a otros, pero la prioridad es traerlo a él y veremos qué pasa este fin de semana que le toca jugar", dijo para cerrar.