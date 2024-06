[VIDEO] ¿Cómo se lo tomó? La versión del dueño del "burrito" que cayó a la cancha del Santa Laura

El insólito lanzamiento de un andador ortopédico a la cancha del Estadio Santa Laura ha dado mucho que hablar a nivel nacional e internacional, situación que ocurrió en el duelo entre Unión Española y Unión La Calera (0-1).

No obstante, se conocieron nuevos antecedentes del hecho por parte del dueño de este artefacto médico, quien también fue afectado por la situación.

El tipo estaba re loco !! pic.twitter.com/RGKSOcicYe — SOSPESI ∆ (@ValeriaaRamos) June 8, 2024

La explicación del dueño del andador ortopédico

A través de Tik Tok, el usuario "hommy_1z" aseguró ser el propietario del "burrito" que terminó en el césped de Plaza Chacabuco y lejos de mostrarse molesto, se tomó con liviandad el asunto.

"Sí, el carrito es mío. Yo no lo tiré, obviamente. Yo estaba arriba sentado y un tipo por la calentura del partido, por el momento del partido, no encontró nada mejor que agarrar mi carrito, con el que yo siempre voy al estadio, y que siempre lo pongo cerrado, porque se cierra como una silla de ruedas, en el vidrio que separa la cancha del público, y tirarlo", señaló en primer instancia.

"Vi comentarios que decían que la gente no hizo nada, pero, no se ve en el video, pero la gente del público se portó excelente, no hubo ningún problema más allá de la situación tragicómica, pero nada que decir de la gente de seguridad, todos se portaron bien y me acompañaron hasta que se solucionó el problema", añadió.

"Una historia que nunca me había pasado en el estadio, fue muy surrealista todo, ahora puedo decir que mi carrito puede entrar al grupo de los videos de la empanada y de la sopaipilla dentro de las tantas cosas que han tirado a la cancha en nuestro querido fútbol", cerró con sentido del humor.

Revisa el video del dueño del carrito: