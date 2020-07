Dueño de Unión La Calera disparó con todo contra Harold Mayne-Nicholls: "No importa donde vives si no has sido corrupto"

El empresario argentino Ricardo Pini, dueño de Unión La Calera, criticó duramente la propuesta de Colo Colo a la ANFP, en la cual postuló que los clubes deben tener dueños residentes en Chile y sin representantes de jugadores en su propiedad, y apuntó sus dardos contra el ideólogo de la solicitud, Harold Mayne-Nicholls, recordando su caso de corrupción en la FIFA.

"No importa donde vives si no has sido corrupto. Lo que me parece más importante es que los cargos y la propiedad de los clubes del fútbol chileno no sean ocupadas por personas que hayan sido sancionados por corrupción en el fútbol, como es el caso de Harold Mayne-Nicholls, que usó su cargo para predenter favores personales y familiares", declaró Pini a La Tercera.

Mayne-Nicholls fue castigado en 2015 por la FIFA con siete años fuera de la actividad, tras conocerse una solicitud de favores del dirigente a la academia Aspire de Qatar, pidiendo prácticas su hijo y un sobrino, además de proponer a su cuñado como entrenador de tenis, infringiendo códigos del reglamento. Tras apelación al TAS, su castigo fue rebajado a dos años.

Pini, además, advirtió que le propondrá a Lorenzo Antillo, su candidato a la presidencia de la ANFP, que inhabilite de cargos en los clubes a personas que hayan sido castigadas por corrupción.

"Eso debe ser rechazado por los clubes y las federaciones. Nada menos que la FIFA encontró culpable a Harold Mayne-Nicholls de estas prácticas, y lo ratificó el TAS, que si bien rebajó la pena a dos años, ratificó la condena", explicó Pini.

"Es triste que Colo Colo, como uno de los clubes grandes de Chile, reincorpore a la actividad a sujetos sancionados por corrupción en el mundo del fútbol. Abre puertas a otros posibles casos", aseveró.

Finalmente, respecto a la propuesta de Colo Colo, señaló que era "xenófobo y atrasa 30 años" al fútbol, comparando cómo es el escenario en el extranjero.

"El criterio debiera ser el de la idoneidad y la preparación de propietarios o funcionarios de clubes y del fútbol chileno en general, no el de la residencia, el color de piel o la nacionalidad, lo que resulta xenófobo y atrasa 30 años. La realidad de dueños extranjeros en el fútbol del mundo es algo fácilmente verificable, y decir otra cosa es poco más que absurdo", concluyó.