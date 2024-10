A Fernando Zampedri le es indiferente un Monumental repleto para el clásico con Colo Colo

En la interna de Universidad Católica ya pasaron página de la caída ante Unión Española y se enfocan en el clásico con Colo Colo de este jueves 3 de octubre, encuentro que para el capitán cruzado Fernando Zampedri no tiene una trascendencia mayor para su gran objetivo personal de convertirse en el máximo goleador histórico del club.

La pasada semana el Toro llegó a los 118 goles con la camiseta de la UC e igualó a Rodrigo Barrera en la cima de la tabla histórica de los mayores artilleros en la institución, por lo que ante los albos tendrá la oportunidad de volver a marcar y agrandar su legado.

Sin embargo, para el goleador argentino no es un tema de importancia que pueda cumplir con ese hito en la cancha del Cacique en el Estadio Monumental, sino que lo ve como una chance más de anotarse en las redes como ha sido costumbre esta temporada, y en las anteriores.

Zampedri no se inmuta ante un Monumental lleno

A inicios de esta semana se conoció que las autoridades de la Región Metropolitana autorizaron un aforo de 42 mil hinchas para que Colo Colo reciba a la UC en Macul, factor que para Zampedri no es relevante.

En la rueda de prensa de este martes, el delantero del elenco de La Franja señaló que: "(El Monumental) no me genera nada, no me importa la cancha en la que pueda marcar goles. A mí solamente me importa Católica. Si me toca anotar este jueves es una felicidad. Sería un privilegiado".

"Los goles llegan solos y uno los busca, pero lo que más me preocupa es que el equipo funcione, que los resultados se den porque estamos mentalizados en lograr el objetivo de clasificar la Copa Libertadores", agregó al respecto.

El foco de la UC es un boleto a la Copa Libertadores

Si bien en la UC tienen claro que el cruce con Colo Colo tendrá una exigencia importante, esperan tener una buena actuación y sumar tres puntos que les permitan mantenerse firmes en busca de un boleto a la próxima Copa Libertadores.

"Si sumamos los tres puntos nos servirá para conseguir un objeto, y lo demás son estadísticas. Si hago un gol y sirven para los tres puntos, es lo importante. Después el resto quedará para la historia. Nosotros estamos enfocados en conseguir un objetivo y el más cercano es clasificar la Copa Libertadores. Espero que sea un lindo clásico y nos podamos llevar los tres puntos", mencionó Zampedri.

"Colo Colo hizo una buena Copa Libertadores, le tocó un rival complicado, pero estuvo a la altura. Es un gran equipo, tiene gran recambio, pero hoy nosotros necesitamos los puntos y ellos también necesitan los puntos, por lo que será un clásico duro", sentenció.