Agente de Ronnie Fernández: Si existiera un interés real de Universidad Católica a él lo seduce

En Universidad Católica siguen en la búsqueda de un delantero que los potencie para los desafíos que tendrán en 2020. Una de las cartas que han manejado con anterioridad en la precordillera es el de Ronnie Fernández, y el agente del jugador afirmó que "a él le seduce la opción si existe un interés real".

En diálogo con Al Aire Libre PM, el representante Ernesto Elgueta nos dijo que: "Con Universidad Católica hemos estado en conversaciones bastante tiempo, no solamente en este periodo sino que en el pasado. Hace dos meses tuvimos una conversación, no de carácter formal, con José María Buljubasich, pero últimamente no han habido contactos".

"Sí hemos tenido acercamientos con clubes de otras ligas, pero en Chile solo con la UC", agregó.

De igual forma, apuntó que: "Si existiera un interés real desde la Católica a él (Fernández) lo seduce. Está muy cómodo con su club en Arabia Saudita y muy consolidado en la liga, pero jugar en el campeón de Chile y competir en Copa Libertadores le atrae bastante".

Además de Fernández, desde el elenco "Cruzado" tienen interés en algunos atacantes extranjeros, como Nicolás Blandi, Fernando Zampedri y Felipe Vizeu.

En el caso del artillero de San Lorenzo, la puja es con Colo Colo, donde también quieren ir a la carga por sus servicios. En tanto, lo de Zampedri sería una inversión por adquiririr la totalidad de su pase o un préstamo con opción de compra.

Por la parte de Vizeu, es algo más egorroso. El brasileño está en préstamo en el elenco de Porto Alegre desde Udinese, lo que podría solucionarse con una especie de trueque con Benjamín Kuscevic, quien es interés del semifinalista de la pasada Copa Libertadores.

De esta forma, en Universidad Católica deberán analizar cuidadosamente quien será su delantero para encarar todas las competiciones que enfrenten el próximo año.