Alfonso Parot: Más allá de lo que se habló, somos justos tetracampeones

El lateral Alfonso Parot habló tras la victoria de Universidad Católica 3-0 sobre Everton en la última fecha del Campeonato, que le permitió a los cruzados lograr el tetracampeonato, y aseguró que fueron merecidos campeones.

"Más allá de que se habló mucho de que no lo merecíamos, creo que somos justos tetracampeones", dijo a TNT Sports.

Sobre la importancia del DT Cristian Paulucci, dijo que "nos descomprimió mucho Cristian, estuvo con nosotros desde hace cuatro años. Sabe llegar al jugador y nos volvió a crear ese protagonismo de juego. Salió todo bien".

"Me habló y me dijo que estuviera tranquilo, que el me conocía. El también es hincha de Rosario Central, así que también me siguió de cerca y me brindó confianza", cerró.