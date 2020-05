Alfonso Parot: Si hay una oferta de Rosario Central, hago mi maleta y me voy

El lateral de Universidad Católica Alfonso Parot sorprendió al asegurar que pensaría la posibilidad de regresar a Rosario Central en caso de que llegara una oferta por él desde Argentina.

En diálogo con el Instagram partidario del elenco "canalla" Info RC 1889, Parot señaló que "si llega una oferta de Rosario Central, haría la maleta y me iría, creo que es un lugar en el que me sentí muy bien y sería un honor".

Además, analizó su presente en Universidad Católica y dijo que "cuando llegué en 2019 hubo estallido social en Chile y tuvo que parar el campeonato, logramos un título con Católica. Ahora, íbamos bien con Ariel Holan, pero pasó esto de la pandemia. Estoy entrenando en mi casa".

"Siento el cariño grande de la hinchada y eso me deja muy contento la verdad, y a corto plazo es volver a entrenar para estar lo mejor preparado posible, tener un buen torneo, y que nos vaya bien como equipo".

Además, repasó sus primeras experiencias en la selección chilena y sostuvo que "es lindo, siempre quise jugar en la selección, es un honor que te llamen a representar a tu país. Ese llamado me lo dio el buen nivel en Central. Jugué 45 minutos y me sacaron por tener tarjeta amarilla. Estaba muy nervioso y no mostré mi mejor nivel, pero dentro de todo lo disfruté mucho".

Contra hice un gol y después me mandé un condoro y nos costó el segundo gol en contra, pero creo que el mejor partido que jugué fue contra Argentina en Estados Unidos. Si me preguntas hace un tiempo atrás no había chance de que fuera seleccionado y hacer un gol", cerró.