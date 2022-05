Ariel Holan: Debemos recuperar el nivel de los últimos años de la UC y no bajar de ahí

El director técnico argentino Ariel Holan fue presentado en su regreso a Universidad Católica y aseguró que la única forma de volver a los resultados positivos es reconstituir una forma de juego.

Holan expresó en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo: "Tenemos que recuperar el nivel de Universidad Católica, de sus últimos años, y no bajar de ahí. Los momentos difíciles requieren otras soluciones. Se debe ser más pragmático. Veremos qué ajustes hacer en el equipo".

"Lo primero es mejorar el juego del equipo en la posesión del balón y cómo prevenir los contragolpes. Cuando no tengamos el balón, trabajaremos en la presión. No hay que mirar si el equipo es ofensivo o defensivo, el equipo no está sólido en defensa, pero debemos reconstituir un sistema claro de juego", añadió sobre la forma de juego.

También habló de su confianza en levantar a la UC: "Si no creyera que puedo recomponer al equipo, no hubiera venido. Estoy convencido que podemos hacerlo, es un agradecimiento a la confianza de los directores".

"La UC no puede haberse olvidado de jugar al fútbol. Este, que no es un momento bueno, requiere de mucho trabajo, perseverancia y convicción. Quedan mucha tela que cortar y no debemos mirar si estamos cerca de los puestos de abajo".

También aseguró que no tuvo acercamientos desde la selección chilena: "No se comunicaron conmigo. Yo tenía otros planes, ir a ver la Champions, al Mundial y aprender de los mejores del mundo, pero surgió la opción de la UC".

Holan redebutará en la UC el viernes a las 18:00 horas (22:00 GMT) ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional.