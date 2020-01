Ariel Holan tras caer ante Colo Colo: No estamos contentos, pero no es un golpe duro

El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, afirmó que si bien no quedaron conformes con el resultado obtenido ante Colo Colo tras caer en penales por semifinales de la Copa Chile, "no es un golpe duro".

El DT argentino dijo que "no gusta perder, menos una semifinal. No estamos contentos, pero no significa que sea un golpe duro. Este es el primer partido por los puntos del año. Está todo por jugar".

En la misma línea, el técnico de los "cruzados" aseguró que "a lo largo de todo el partido pudimos entrar con comodidad al campo rival, ponernos de frente al arco contrario. Lo que podríamos haber hecho un poquito mejor era el último pase, que es lo más difícil del fútbol".

"Tenemos que tratar de seguir mejorando. Estoy muy satisfecho con lo que hicieron los jugadores y por el inicio del desarrollo del juego. De haber estado más precisos, seguramente hubiéramos ampliado el resultado", señaló.

A su vez, Holan afirmó que "nosotros tuvimos mayor facilidad en el inicio del juego. Nos faltó la precisión en el último pase. Me voy muy conforme por lo hecho, teniendo en cuenta lo que hemos entrenado. Tenemos que seguir creciendo".