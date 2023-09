Barristas de Unión Española amenazaron a familiares de jugadores de la UC

Una lamentable situación ocurrió este jueves en Santa Laura durante los incidentes en el partido de Unión Española y Universidad Católica, ya que un grupo de barristas amenazaron a familiares de los jugadores cruzados, quienes tuvieron que dejar la tribuna principal antes de finalizar el encuentro.

Esta situación la ratificó el presidente de Cruzados, Juan Tagle, tras el partido.

"Conversé con algunas señoras de algunos jugadores, familiares, me dicen que fueron agredidos, me mostraron algunos videos. Me parece que se tiene que investigar y sancionar a las personas que cometieron actos de violencia contra familiares, mujeres, incluso algunas embarazadas", contó el timonel de la UC.

En la misma línea, manifesto que es un hecho "penoso" y que está seguro que Unión Española investigará a los culpable, esperando que se tomen medidas por lo ocurrido.

Por fortuna, Tagle aseguró que no hubo heridos por los incidentes: "Recibieron insultos, manotazos, escupos, pero no hay nadie lesionado".

Además, Tagle aprovechó de manifestar su molestia por la decisión de las autoridades de "castigar" a la hinchada de la UC, que no estuvo presente en Santa Laura.

"Hoy sufrimos un castigo, el público fue castigado sin procedimiento, sin defendernos, la autoridad castigó al público de Católica, y sufrimos deportivamente por eso. A mí me parece que cualquier club que recibe un castigo tiene derecho a defenderse. La autoridad pudo buscar una solución, pero castigó a todo el público y hoy lo echamos de menos", argumentó.

Finalmente, evitó hablar sobre los otros incidentes causados por barristas de Unión Española en el partido.

"Soy respetuoso con el club organizador y ellos deben dar explicaciones", aseveró.