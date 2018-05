Beñat San José: Creo que fuimos muy superiores a Universidad de Concepción

El técnico de la UC lamentó no haber podido imponerse sobre el "campanil".

El técnico de Universidad Católica, Beñat San José, lamentó que su equipo no haya podido quedarse con los tres puntos ante Universidad de Concepción, tras haber igualado sin goles en el Estadio "Ester Roa".

El DT de los cruzados afirmó tras el encuentro ante el campanil que "hicimos una muy buena primera parte, jugamos bien y tuvimos profundidad. En distintos sectores de la cancha tuvimos un juego bastante completo, siempre intentando salir jugando desde atrás y creo que hemos sido muy superiores a ellos".

En la misma línea, el estratega español agregó que "es una lástima que no hayan entrado las dos o tres ocasiones claras que tuvimos, es difícil que se vea en un partido que haya tres ocasiones de gol tan claras falladas. El fútbol es así, que le vamos a hacer, pero yo me voy orgulloso de los jugadores porque esta es una cancha en la que a los rivales les ha costado mucho no solo hacer puntos sino que hacer partidos buenos".

A su vez, el entrenador rescató que su equipo se haya generado tantas ocasiones de gol, indicando que "tener más llegadas era un punto que el equipo tenía que ir mejorando. No solo las llegadas sino que también tener más volumen efectivo en el área. Creo que llevamos algunos partidos mejorando ese punto, hoy quedó demostrado. Pero es una lástima que no hayan entrado esos goles tan claros".

"Me quedo satisfecho por la generación de juego, por la fase defensiva y de creación. No así con la finalización pero qué se le va a hacer, creo que han sido detalles. También hay que felicitar a su arquero (Cristian Muñoz) quien tuvo una que otra intervención fantástica. Es un punto que nos sabe a poco, pero considerando al rival y la tabla de posiciones sumar siempre es importante", aseguró.

Beñat afirmó igualmente que "sin duda creo que merecimos más, en el descanso estábamos con la frustración de poder haber estado dos goles arriba ante un equipo difícil. Pero ante el segundo en la tabla en su feudo, en el que ha sacado muchísimos puntos, haber sacado un punto a la larga siempre es importante. Creo que merecimos los tres puntos, siempre respetando al rival, pero merecimos los tres puntos".