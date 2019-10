Benjamín Kuscevic: Me ha dolido no estar, pero entiendo que el plantel es competitivo

El defensor de Universidad Católica Benjamín Kuscevic valoró su regreso a la titularidad que tendrá frente a Unión La Calera, este sábado en Copa Chile, asegurando que le "duele" estar afuera, pero que el nivel del equipo está muy alto.

"Sin duda el plantel es competitivo, pero obviamente duele no estar, entendemos que el equipo está bien y que al final eso lo único que hace es elevar el nivel del plantel, los entrenamientos son muy difíciles, todo es a muerte, es casi un partido todos los días, y al final los únicos beneficiados somos nosotros, es un buen y gran problema para el técnico", aseguró Kuscevic en conferencia de prensa.

Además, el zaguero dejó en claro que dejó atrás su compleja lesión de rodilla izquierda: "Hace dos semanas que ya me siento cien por ciento para jugar 90 minutos, así que por ahí no voy a tener problemas. Siempre que me toca estar, me juego la vida, no solo por el partido puntual, sino porque quiero cuidar el puesto para los próximos partidos. Tengo una motivación especial y la voy a seguir manteniendo siempre".

Por otra parte, se refirió a la inclusión de Válber Huerta como lateral izquierdo, movida de emergencia ante las bajas de Alfonso Parot (en la selección) y Juan Cornejo (lesionado) y señaló que "ya hemos entrenado un par de días con Válber como lateral, el último partido jugó un tiempo ahí, lo hizo bien, así que no me cabe la menor duda de que se va a manejar muy bien por ahí".

Sobre la llave ante La Calera, el defensa dijo que "tenemos que ir a dar vuelta un resultado, ya nos pasó con La Serena que tuvimos un resultado adverso de un gol y gracias a Dios pudimos darlo vuelta en penales. Ojalá que ahora sea un poco menos difícil".

En otro tema, se refirió al gran momento "cruzado", que se viene repitiendo los últimos años: "Se alinearon muchas cosas que permitieron que se olvidara la etiqueta de los segundos lugares, en lo personal desde que estoy en el primer equipo, no me ha tocado salir segundo ninguna vez, o puede que una. Desde esa época tenemos más títulos que segundos lugares, así que para nada me siento identificado con eso".

Finalmente, Kuscevic habló sobre un posible cambio de formato del Campeonato Nacional: "No estoy de acuerdo con los play-offs. Que seas primero todo el año y por tener una mala tarde quedes fuera con el octavo no es justo. Si lo eligen así, son las reglas del juego, pero yo prefiero que se premie un trabajo constante y no solo una mala tarde o un buen día.

La UC chocará ante los "cementeros" este sábado, desde las 20:15 horas (23:15 GMT), duelo que podrás seguir por Al Aire Libre y AlAireLibre.cl.