Benjamín Kuscevic: Si llega una oferta, tiene que llenarme a mí y dejarle algo al club

El defensor de Universidad Católica Benjamín Kuscevic comentó los rumores que lo ligan a clubes brasileños y aseguró que si bien le entusiasma partir al extranjero, pretende que su salida de San Carlos de Apoquindo sea también importante para el equipo que lo formó.

"Es un poco de todo. Es verdad que han habido conversaciones y no solo de Brasil, si no de otras partes, pero no ha llegado una oferta formal", dijo el zaguero en conferencia de prensa on line.

"Hay muchas cosas, porque una oferta no solo tiene que llenarme a mí, tiene que ser una oferta que ayude al club. Si bien hay una cláusula, quiero dejarle algo al club que ha sido mi casa durante 10 años. No me quiero ir por la puerta de atrás, y tener las puertas abiertas en el club", añadió.

El jugador también tuvo palabras para los consejos de Reinaldo Rueda: "Me lo comentó personalmente y como grupo cuando nos juntamos a entrenar nos dijo que si podíamos ir a jugar a un fútbol más competitivo, lo hiciéramos y así estaríamos para pelear un puesto con más igualdad para luchar por un puesto en la selección", dijo.

De acuerdo a lo informado anteriormente por Al Aire Libre en Cooperativa, desde Brasil están siguiendo a Kuscevic Atlético Paranaense y Atlético Mineiro.

Según esa misma información, la UC espera recibir a cambio del zaguero unos tres millones de dólares.