Benjamín Kuscevic: Tengo mi cabeza puesta en la UC, por ahora me quedo hasta fin de año

El defensor nacional de Universidad Católica Benjamín Kuscevic se refirió a la posibilidad de emigrar debido al interés de equipos como Gremio de Brasil o, en su momento, Bayer Leverkusen, asegurando que su intención es quedarse hasta fin de año para ser campeón en los "cruzados".

"Yo tengo mi cabeza puesta en Católica, no pienso en nada más que ser campeón este semestre. Sí, por ahora me voy a quedar hasta fin de semestre. Obviamente es lindo sonar en esos clubes, pero yo no me involucro en eso. Estoy muy concentrado en Católica y no pienso nada más que en ser campeón", expuso.

"Estoy muy tranquilo la verdad, tengo que ir mejorando día a día e ir cumpliendo mis metas como ir a jugar afuera o llegar en la selección. Pero no quiero apurarme ni nada, sino que hacer las cosas bien aquí primero y después ver qué pasa", agregó.

En esa línea, Kuscevic dijo que trabaja "todos los días para que en seis meses y siendo campeón, salir al extranjero y dar un paso que me signifique mejorar como jugador y persona. Me encantaría pasar por Brasil o Argentina para después ir a Europa y allá consolidarme ".

Finalmente, el defensor se refirió al duelo de este domingo ante Huachipato por el Campeonato Nacional 2019. "Obviamente vamos paso a paso, sabemos que es un rival complicado, cambió de técnico hace muy poco. Nosotros nos enfocamos en nosotros. Nuestro objetivo es el bicampeonato pero no sacamos nada si no vamos cumpliendo las metas semana a semana".

Universidad Católica visitará el domingo a Huachipato en el Estadio CAP a las 15:00 horas (19:00 GMT).