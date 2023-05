"Beto" Acosta valoró que Zampedri jugara lesionado por la UC: Pensó en lo colectivo

El exdelantero de Universidad Católica Alberto Acosta se refirió a la operación de Fernando Zampedri por una lesión de talón derecho y valoró que jugara lesionado la última parte de la primera rueda del Campeonato Nacional.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre PM, "Beto" señaló: "Para cualquier jugador, más allá de ser goleador o no, jugar lesionado no es bueno. Eso quiere decir que el jugador se está jugando por la camiseta y el escudo, que no piensa en lo individual sino en lo colectivo. El es muy importante como goleador para el equipo y esas cosas, a veces, son contraproducentes, ya que no hay duda que jugar mucho tiempo con lesiones te pasa factura a largo plazo. Si Fernando lo ha hecho es por algo, uno siempre quiere estar. Eso habla muy bien de él, de cómo se la juega por el club y por el equipo".

Además, se refirió a la posibilidad de que el "Toro" supere a Rodrigo Barrera como máximo goleador histórico del club: "Si ahora tiene la posibilidad de negociar para quedarse, eso lo va a beneficiar para tratar de superar a 'Chamuca' que es el objetivo, más allá de que siempre los jugadores vamos por lo colectivo. Ojalá que lo logre, porque conozco a Fernando y sé que ha hecho un gran sacrificio para cumplir sus objetivos, así que ojalá que se pueda dar".

Zampedri acumula 94 goles en la "Franja", dos más que Acosta y a 24 de Barrera.