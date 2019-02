Buonanotte: Ojalá se llegue a un final feliz y siga en Universidad Católica

La permanencia de Diego Buonanotte en Universidad Católica aún no está resuelta. El contrato del mediapunta terminará a finales de junio, y luego de eso puede partir de Chile si en el equipo de Las Condes no le aseguran la permanencia más allá del 2019. Para el "Enano", este es un tema que lo afecta y le genera ansiedad, ya que su deseo y prioridad es permanecer ligado a los "cruzados".

"Ojalá que se llegue a un final feliz, que obviamente sea que yo siga en Universidad Católica, pero todavía falta. Trato de no involucrarme mucho porque me hace mal, soy una persona ansiosa, que me gusta tener todo planificado, especialmente con mi familia y hoy no lo puedo hacer. A mí me queda (contrato) hasta fines de junio y ojalá que estos días se pueda tomar una decisión", comentó el ex River Plate en una entrevista con e Canal del Fútbol (CDF).

Buonanotte detalló además que por ahora las negociaciones las lleva adelante su representante, aunque en un futuro próximo tendrá que involucrarse para resolver definitivamente el tema.

"Yo ya dije, la prioridad siempre la va a tener Católica, es un lugar donde estoy muy cómodo, mi familia está muy bien. Gracia a Dios tuve la suerte de responder en la cancha y lo voy a seguir haciendo hasta que siga en el club", manifestó el trasandino.

Y es que el compromiso de Buonanotte por seguir junto a los precordilleranos también surge por el apoyo incondicional que recibió el 2018, cuando su padre falleció.

"Con respecto a los permisos que recibí el año pasado, yo siempre voy a estar agradecido por el apoyo en un momento tan duro, de haber tenido el respaldo del club y del entrenador", aseguró.

Inicilamente Católica le ofreció extender el vínculo hasta fines de 2019, pero el "Enano" solo aceptará continuar en el club si el contrato se extiende por un tiempo mínimo de un año y medio.