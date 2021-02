Buonanotte: Quiero ser importante en la UC, pero nunca hice problemas por no jugar

El volante de Universidad Católica Diego Buonanotte habló sobre el tricampeonato conseguido con el club y reconoció no sentirse cómodo con su papel secundario, aunque sostuvo que jamás hizo problemas por estar en la banca.

"Quiero estar en Católica, pero ayudar y sentirme importante, quiero jugar. Yo siempre pongo por delante a la institución, nunca hice, ni voy a hacer problema por no jugar, ni tampoco me voy a ir de un entrenamiento. Nunca voy a faltar el respeto a nadie porque no es mi forma de ser. A veces uno piensa: "Agarro mis cosas y me voy, porque lo estoy pasando mal en un partido o un entrenamiento, pero es normal", dijo el "enano" en nuestro programa "La Franja" de Al Aire Libre TV.

Además, el argentino aportó a la idea que "me ha tocado jugar poco con Ariel, y cuando lo he hecho ha sido como extremo. No es mi posición habitual, pero siempre intenté hacer lo mejor. La incomodidad seguramente se nota, se notó y seguramente se va a seguir notando porque no es la posición donde yo juego. Seguramente a otro jugador le pasaría lo mismo. Seguramente algunas veces lo puteaba un poquito por dentro (risas)".

Finalmente, expresó que "me adapto siempre. Una vez le dije a Ariel Holan que si necesitaba que jugara de lateral izquierdo, yo lo iba a hacer. Ahora si lo hago bien o que otro lo hace mejor que yo es otra cosa, pero lo voy a hacer porque quiero jugar, ayudar al equipo y vestir la camiseta de Católica".

Sobre el tercer título conseguido seguido por él y sus compañeros, el ex River Plate dijo que "yo creo que no hay una fórmula, no hay un método para motivarse. Siempre digo que la base de jugadores que venimos hace tiempo, me saco el sombrero por ellos, porque imagínate que salimos tres veces campeones con tres técnicos distintos, con tres ideas nuevas y que se manejan diferente en la forma de entrenar, de dialogar y su forma de ser, y nos hemos adaptado. Tratamos de captar rápidamente la idea. Esa es la clave".

"El grupo mantiene una idea clara de lo que hacemos en el club, el ego queda siempre de lado. No me gusta hablar mucho de mí, ni me tiro una flor, pero a mí me tocó estar mucho afuera, viajar y no jugar, y siempre puse por delante a la institución, entonces esas cosas ayudan a que podamos ser campeones y mantener un grupo humano clave para ser campeón", siguió en la misma línea.

Por último, destacó que "uno siempre llega a un club con la mayor emoción, con desafíos lindos y ganas, pero después las cosas que se van dando uno no las puede imaginar antes. La verdad es algo que lo vivo de una manera distinta. Los campeonatos anteriores los viví distinto porque me tocó jugar más. A lo mejor en este no tanto. Pero llegar a mi casa y ver a mis hijos felices me llenan el alma".