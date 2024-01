Canales fue presentado en la UC: La idea de juego de Núñez es parecida a la de Manchester City

El volante Alfred Canales fue presentado este sábado como refuerzo de Universidad Católica y en conferencia de prensa hizo una particular comparación del trabajo de Nicolás Núñez con la que lleva a cabo Manchester City, elenco campeón del mundo y Europa.

"Me habló Nico (Núñez) y no lo dudé. Es un equipo grande, me encanta su idea de juego. Es parecida a lo que hace Manchester City y a lo que hacíamos en Magallanes", señaló en San Carlos de Apoquindo.

"Estoy contento de llegar a un equipo tan grande como Católica. Es un paso muy grande en mi carrera. Mi objetivo es sumar la mayor cantidad de minutos, jugar y ser titular. Quiero aportar desde donde me toque. Voy a dejarlo todo", añadió.

Sobre la responsabilidad que tiene, sostuvo: "Sé lo que pesa el escudo de Católica, es un equipo grande y lo voy a tomar con responsabilidad. Tenemos que pelear el Campeonato Nacional y la Copa Chile. También la Copa Sudamericana si nos toca pasar la fase preliminar".

"Me acomoda jugar de volante central y de volante mixto. Mi referente es Sergio Busquets, me encanta como juega, siempre veo videos de él", cerró sobre sus cualidades.