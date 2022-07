César Pinares en su presentación en la UC: Surgió la posibilidad de volver y no lo dudé

César Pinares fue presentado oficialmente este lunes como nuevo refuerzo de Universidad Católica, instancia en la que dio su primera conferencia de prensa y habló acerca del convencimiento que tuvo para regresar al club que defendió hace un par de años.

Antes los medios, el ex volante de Altay de Turquía expresó que: "Estoy muy contento de regresar a acá, donde viví muchas alegrías. Quiero poder volver a repetir esa sensación".

"Desde que surgió la posibilidad de volver, no lo dudé. La decisión difícil no era. Pasa por los momentos que viví acá, el fútbol que pude conseguir y mucha gente a la que estimo sigue trabajando en el club. Son muchas cosas que hacen que yo no dudara en volver a Católica", apuntó el zurdo.

Sobre los objetivos con los que retornó a la UC, Pinares expresó que: "Son los mismos que traía la primera vez que vine acá, ayudar al equipo con mi granito de arena para conseguir los título, sabiendo que hoy está difícil. Vamos a trabajar para llegar a conseguir el objetivo que la Católica quiere".

"Los títulos son lo que primero vienen a la mente, esa sensación inexplicable de ganar un campeonato y de sentirte que fuiste el mejor, pero lo que fue el proceso es lo que te marca. Es una sensación muy grata que quiero volver a vivir", sentenció.