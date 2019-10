César Pinares: Estoy contento, porque me gané el respeto del hincha de la UC

El volante de Universidad Católica César Pinares comentó su estadía en la tienda cruzada y aseguró que se siente feliz por haberse ganado el respeto del hincha pese a estar identificado inicialmente con Colo Colo, club donde se formó.

"Uno al comienzo tiene claro el sentimiento del hincha. Tengo hartos amigos y familiares que son de la UC, pero yo venía tranquilo, a trabajar y a ganarme el respeto de la gente en la cancha, y creo que lo he logrado, y eso me tiene contento, me hace sentir bien", dijo Pinares, quien adelantó que ya está en negociaciones con el cuadro cruzado para sellar la renovación.

"Estamos muy cerca de seguir, aún no está firmado, pero existe interés y acuerdos de las dos partes", comentó.

Pinares también tuvo palabras para la campaña de la UC y la holgada ventaja que ostentan en la tabla de posiciones explicando que no se deben relajar.

"Lo principal es no relajarse, no ver la cantidad de puntos que tenemos por sobre el segundo, y día a día trabajamos como si fuéramos a la par de los otros, y seguir firme arriba. Lo principal es no relajarse y eso el técnico lo ha inculcado y eso se vio reflejado el fin de semana", añadió.

Además, Pinares comentó la mentada "fecha 24", a disputarse entre el 13 y el 17 de octubre y su coincidencia con la fecha FIFA, algo que podría complicar a la UC en caso de que hayan nominados a la Roja de Reinaldo Rueda, que por esos días enfrentará a Colombia y Guinea.

"Uno obviamente quiere estar allá y acá, pero no se puede estar en los dos lados. Si los resultados siguen siendo positivos uno quiere estar acá para celebrar, pero también uno quiere estar en la selección", comentó.

"Es un tema bien complejo y ahí los clubes tendrán que manejarlo con la gente de la ANFP para que no pierdan ni los clubes ni los jugadores", añadió.

La UC se concentra en el duelo de este domingo ante Cobresal, a las 17:30 horas, en el Estadio San Carlos de Apoquindo.