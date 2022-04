Cristian Paulucci anunció cambios tras inicio de Copa Libertadores: Va a existir rotación estos dos meses

El director técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, anunció que moverá el equipo, tras la caída en Argentina ante Talleres por Copa Libertadores de América, para permitir que el plantel tenga el descanso adecuado en medio del exigente calendario.

"Entrenamos muy bien la línea de tres. Las semanas previas a la U dimos mucho hincapié para jugar con línea de tres y nos fue bien. Ese sistema está bien aceitado y el 4-3-3 también. Tenemos que mejorar en algunos aspectos, contra Talleres nos faltó profundidad y estamos trabajando para crear la cantidad de situaciones que creábamos el año pasado y que este año no estamos creando", expresó.

"En un club como Católica, con el plantel que tenemos, siempre va lo mejor adecuado al partido que vamos a enfrentar, el tiempo de descanso de los que jugaron en la Copa Libertadores y al tiempo de partidos que nos falta para el martes. En ese estudio e interpretación trata de poner lo mejor que tiene. Va a existir rotación estos dos meses", agregó el DT.

Por otra parte, se refirió a la situación que vive el delantero Diego Valencia. "Es un jugador que de extremo convirtió 14 goles el año pasado. Fue uno delos futbolistas chilenos con más goles en el torneo y uno de los extremos con más goles. Es importantísimo para mí, el equipo y tiene gol. Tuvo un descanso y en cualquier momento va a retornar", aeguró.

Finalmente habló de Deportes La Serena, próximo rival de los cruzados. "Es un equipo que la viene pelando, no viene siendo regular. Es un torneo muy parejo, estamos todos muy compactos. Tiene buenos futbolistas y buen entrenador, pero no se le vienen dando los resultados.

"Es un equipo a temer, con delanteros como Suazo, con Guerrero que es buen futbolista, con Paredes que es un jugador con mucha personalidad, Valencia que es un pasador, mucho remate y una visión distinta, Erbes que es un jugador con una gran trayectoria, Buss y Díaz pasan muchísimo al ataque... son un equipo directo, se asocian poco, van directo al ataque. Si uno no lo presiona, no lo sofoca y no toma la iniciativa, la podemos llegar a pasar mal. Tenemos que estar muy atentos", cerró.