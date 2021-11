Cristian Paulucci y los fallos arbitrales: No creo que hay una persecución

Cristian Paulucci, técnico de Universidad Católica, habló en la previa del duelo contra La Serena en el Campeonato Nacional y se refirió a los fallos arbitrales en las últimas fechas, afirmando que los errores de los jueces no son tendenciosos, son solo equivocaciones sin un afán de "persecución".

"Los árbitros son seres humanos, se equivocan. Todos cometemos errores. Me enseñaron a ser humilde, a reconocer los errores y no juzgar a la gente. Lo siento de esa manera, no creo que hay una persecución ni estén favoreciendo a nadie", sostuvo en rueda de prensa.

Respecto al duelo con los "granates", afirmó que es necesario ir con todo, para seguir en la pelea por el título.

"Estuvimos enfocados en nuestro trabajo. Hacer lo mejor posible y tratar de hacer el mejor partido, tenemos finales desde septiembre y (si no vamos con todo) no quedarán más", comentó.

Por último, fue consultado por Marcelino Núñez, quien se perfila como posible lateral derecho este jueves con La Roja, en el duelo contra Paraguay.

Hizo un buen partido como lateral derecho ante Huachipato en Talcahuano. Es un jugador que físicamente es fuerte, tiene registros excelentes desde lo físico y está creciendo. Es un chico dócil, que escucha, comprende lo que uno le dice", sentenció.

El duelo entre la UC y La Serena está programado para este sábado en La Portada, a las 15:30 horas (18:30 GMT).