Darío Conca frente a su retiro: Pocas veces sentí tanta felicidad como cuando fui campeón con la UC

El volante argentino Darío Conca, recordado en Chile por su exitoso paso por Universidad Católica, reconoció en conversación con nuestro panel de Al Aire Libre en Cooperativa que a las puertas de su retiro tras 20 años de carrera, uno de sus momentos más felices fue justamente cuando alzó la copa del torneo nacional con la UC el 2005.

"Si tuviera que hacer un libro de mi paso por Católica la portada sería la final del (Clausura) 2005. Pocas veces en mi vida en el fútbol viví momentos tan felices como ese. Si Universidad Católica no me hubiese abierto las puertas, mi carrera no habría sido igual", aseguró el trasandino.

La decisión de colgar los botines surgió sobre todo porque durante el último tiempo gustaba más de practicar del golf, una actividad en la que planea dedicarse comenzando con un curso.

"Dije que mi camino se terminó, y hay otras cosas que me darán más felicidad. Últimamente disfrutaba más el golf. Es ahí cuando uno se da cuenta que es el momento (del retiro), no se puede mentir al fútbol", dijo.

El deportista de 36 años todavía piensa en la opción de jugar un partido de despedida, y hacerlo junto a Católica es algo que lo motiva.

"Creo que los partidos de despedida son para los grandes de verdad. Mucha gente lo pide y veré si me animo a eso. Si la UC está sería fantástico", comentó.

Formado en Club Atlético Tigre, Conca pasó a River Plate y luego a la UC, para ganar su primer título en el 2005. También militó en Rosario Central, Vasco da Gama, Fluminense, Shanghai SIPG, Flamengo y Austin Bold de Estados Unidos.