Diego Valencia: Mi sueño siempre fue jugar en la UC, soy hincha desde chico

Diego Valencia, delantero de Universidad Católica, comentó sus inicios en el fútbol y aseguró que siempre soñó con jugar en el elenco cruzado y que incluso antes de llegar a San Carlos de Apoquindo, rechazó un ofrecimiento para sumarse a las inferiores de Universidad de Chile.

"Mi sueño siempre fue jugar en la UC. Soy hincha del club desde chico. Lo que me hacía pensar era dejar a mi familia. Tenía solo 15 años, no tenía familiares en Santiago, ni conocidos, nada. Era cambiar de vida. Las dudas eran en el ámbito personal, porque futbolísticamente no las tenía", contó Valencia en entrevista con El Mercurio.

"A los 11 años me ofrecieron irme a la U, lo pensamos, pero dije 'no'. No tenía la madurez de cuando me vine a la UC. Además era una propuesta de un equipo del que no soy hincha", añadió el nacido en La Serena.

"Viví en la Casa Cruzada desde 2016 hasta 2019 y me inculcaron valores deportivo y para la vida", complementó.

Respecto a su función en el equipo, Valencia dice que se siente cómodo cuando no es usado como centroladentero: "Muchas veces me han ocupado de extremo o de volante, como el 'profe' Holan. Si el técnico me ubica ahí es porque voy a poder a ayudar al quipo. Quizás no son mis características principales pero siempre intentaré hacer lo mejor", expresó.