DT de la U cestera agredido por Nicolás Castillo: Lo más suave que me dijo fue "madre"

Isaac Arévalo, técnico de básquetbol del Club Social y Deportivo Universidad de Chile, relató el episodio que vivió con el jugador Nicolás Castillo, quien lo insultó por llegar a San Carlos de Apoquindo para disputar un torneo junto a la sub 13 y sub 15 con una camiseta de la U.

El coach cestero afirmó que hizo público el registro porque desde Cruzados, concesionaria que administra al club Universidad Católica, "me dijeron que no podían hacerse responsables porque él era una persona natural, no estaba ligado a Católica, no tenía contrato. Al ver que no se le iba a sancionar ni llamar la atención, compartí lo ocurrido en redes sociales. Nadie te puede agredir en la calle por andar con la camiseta de otro equipo".

"Ya había pasado el sector de las barreras, me faltaba llegar al Edificio de Deportes, que es donde están las canchas de vóleibo y básquetbol, cuando me cruzo con una camioneta que venía bajando", narró a Las Ultimas Noticias.

"He ido miles de veces a San Carlos y nunca me había pasado nada. Hacemos muchas actividades en conjunto (...) Este chico empieza literalmente a gritarme porque andaba con una polera de la U. '¿Tú sabes dónde estás parado?', me decía. Madre fue lo más suave que me dijo, yo creo. Le expliqué que no era hincha ni venía al fútbol, sino que era entrenador y tenía que ir al Edificio de Deportes. Ahí me dijo 'sácate la polera o te la voy a sacar'", siguió.

Luego llegó la agresión: "Se bajó y me dijo ya, pongámonos a pelear. Se abalanzó sobre mí y me tomó del cuello de la polera. Se necesitan al menos tres tirones para rajar una camiseta así y ahí fue cuando le advertí que iba a grabar. Castillo se fue y al rato llegaron guardias que habían visto por las cámaras de seguridad para saber si estaba bien".

"Les pregunté quién se haría responsable y después llegaron los representantes del fútbol de Cruzados", prosiguió.

Según sostuvo José María Buljubasich, gerente de Cruzados, "Nicolás está dispuesto a responder y dar su versión en el lugar que corresponda", mientras que Arévalo fue a la Justicia y el asunto ya está en manos de la Fiscalía.