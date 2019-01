Edson Puch y su llegada a Universidad Católica: La Libertadores es el sueño de todos

El delantero nacional Edson Puch acudió esta mañana a realizarse los exámenes médicos a la Clínica San Carlos de Apoquindo, ocasión en la que confirmó su llegada a Universidad Católica y aseguró que espera hacer una buena Copa Libertadores.

"La Libertadores es el sueño de todos. Dios quiera pueda hacer una buena Copa", dijo escuetamente el ex Querétaro.

Respecto a las condiciones del contrato que lo ligarán a la UC, apuntó que "no he conversado bien con mi representante, todavía no lo tengo todo muy claro".

Asimismo, contó que todavía no ha tenido contactos con el entrenador Gustavo Quinteros. "Aún no he hablado con el técnico", expresó.

Se espera que Edson Puch sea oficializado en las próximas horas tras los chequeos médicos y la posterior firma del contrato.