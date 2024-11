En Argentina dan pistas sobre el futuro futbolístico de Gary Medel

Gary Medel no lo pasa bien en Boca Juniors. El mediocampista nacional llegó como gran refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada al elenco argentino, pero en la actualidad su presente es distinto, producto de lesiones y su falta de continuidad.

La llegada de Fernando Gago a la banca del cuadro xeneize no cambió mucho el panorama del chileno dentro del equipo, por lo que el exseleccionado nacional analiza la opción de salir del club pese a tener contrato vigente hasta finales de 2025.

En Argentina adelantan que la UC ya tiene conversaciones para repatriar a Gary Medel

Ante su poca continuidad y escaso protagonismo en el esquema que utiliza Fernando Gago en la banca de Boca Juniors, desde Universidad Católica están atentos al futuro del jugador y la intención del cuadro de la cordillera es tener al formado en el club para la temporada 2025.

Así lo hizo saber el periodista argentino de ESPN Emiliano Raddi, quien cubre la actualidad del elenco xeneize. “Católica ya le hizo saber que lo quiere tener y veo factible que el futuro de Medel siga en Chile”, aseguró.

"Es el club donde nació, el gerente José María Buljubasich compartió momentos en Católica con Medel y es probable que si Gary quiere dejar Boca por falta de minutos, se vaya a la Católica", dijo el comunicador.

Gary no estaría en los planes de Fernando Gago en Boca Juniors

La opción del retorno de Medel a San Carlos de Apoquindo se ve factible ya que de acuerdo a la prensa trasandina, el DT Fernando Gago no lo quiere. “Era un viejo anhelo de la dirigencia, no estaba ni en los planes de Martínez que también lo usó poco. Con Gago es concentrado cuando se lesiona Lema, de lo contrario no tenía chance”, comentó el periodista.

"Está relegado tras los centrales Anselmino, Rojo y Figal. Por eso más allá de la intención del jugador de querer quedarse o no, hay un club que hace pocas horas le hizo saber la intención de negociar”, finalizó.

Habrá que esperar si es que las partes llegan a un acuerdo para destrabar la salida del jugador y las opciones de la UC, que de llegara a la Copa Libertadores 2025, contará con mayores recursos económicos para tener en su plantilla a un jugador de la talla de Gary Medel.