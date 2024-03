Exjugador de la UC decidió alejarse del mundo del fútbol y armar una peluquería

El mundo del fútbol suele tener llamativas anécdotas y una de ellas la dio a conocer recientemente el argentino Ricardo Noir, jugador que fue formado en Boca Juniors y que en nuestro país tuvo un paso y fue campeón con Universidad Católica, pero que actualmente decidió alejarse definitivamente de la actividad para ejercer en un rubro totalmente distinto.

En diálogo con Bolavip, el otrora delantero que levantó el título de campeón con la UC en el Apertura 2016 y la Supercopa del mismo año, contó que decidió montar una peluquería en su hogar en la localidad de Villa Elisa en Entre Ríos, Argentina, dos años después de haber jugado por última vez en Paysandú del fútbol uruguayo.

"Cuando yo dejé de jugar, durante dos meses estuve de vacaciones. Pero después me fue cayendo la realidad de que no era más jugador profesional y me sentía mal. Ahí hablé con el psicólogo deportivo que tuve en Racing, Gustavo Goñi, que me ayudó un montón. Me dijo que tenía que hacer algo que me gustara y reemplazar el fútbol", relató Noir al citado medio.

Así mismo, señaló que: "El año pasado dirigí las inferiores del club de acá de Villa Elisa, y me hizo sentir útil de nuevo. Después, ya nada que ver con el fútbol, me acordé que de chico me gustaba cortar el pelo y me puse a hacer el curso de peluquero. Hoy acá en casa me armé una peluquería en donde tenía una habitación para las camisetas de fútbol".

"Le corto a los conocidos, a los que tengo en el WhatsApp, y hago todos los cortes modernos que les gusta a los futbolistas ahora, ja. La paso bien, hablo de fútbol ahí que es algo que me encanta. Siempre pongo los partidos ahí y los vemos mientras corto", cerró mencionando sobre su nueva vida alejada de las canchas.