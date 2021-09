Fabián Orellana en su presentación con la UC: Tengo fútbol para rato

El delantero Fabián Orellana fue presentado como flamante refuerzo de Universidad Católica en conferencia de prensa, instancia donde el veloz puntero aseguró que tiene fútbol para rato, descartando que vuelva al fútbol chileno para pensar en el retiro.

"Muchos piensan que uno se viene a retirar a Chile, pero no es mi caso, porque siento que tengo fútbol para rato, y si firmé por dos años, es porque me siento capacitado para rendir", dijo Orellana, quien se pone como meta ser un aporte en el objetivo de la UC en esta temporada, lograr un inédito tetracampeonato.

"Lo que ha hecho la UC ha sido espectacular. Su objetivo es muy lindo y con el trabajo de todos, con un equipo unido como el que me encontré, se puede cumplir el objetivo", comentó el ex jugador de Valladolid, quien expresó su deseo de ser aporte, independiente de dónde lo ubique el técnico.

"La competencia es buena para todos. Cuando llega alguien, el resto del plantel se motiva y yo voy a aportar donde me necesiten. Ya hablé con técnico y me dijo donde me quiere, pero mi idea es aportar donde me necesiten", dijo Orellana, quien se ilusiona con volver a entrar en el radar de Martín Lasarte, técnico de la Roja,

"La selección siempre está presente, pero lo principal en este momento es aportar acá, hacerlo bien porque el torneo está muy lindo, la UC está haciéndolo muy bien y el resto de los equipos, también", comentó.

"Me motiva la selección. Siempre he venido muy contento a la selección y he estado en contacto con el profe Martín, quien lo ha hecho bien. Siempre le he dicho que voy a apoyar siempre convoque a quien convoque, pero claro está que me encantaría volver", añadió.