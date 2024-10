Fernando Zampedri se convirtió en el exclusivo goleador histórico de Universidad Católica

Fernando Zampedri es una leyenda en Universidad Católica: El delantero se convirtió este sábado en el goleador histórico del club.

El Toro anotó un tanto en el clásico ante Universidad de Chile y llegó a su tanto 119, superando a Rodrigo Barrera.

Además, suma su décimoséptima conquista en lo que va de Campeonato Nacional, manteniéndose al tope de la tabla de goleadores, reconocimiento que puede lograr por quinta vez en la competición

Zampedri ayudará Rodrigo Barrera a que lo dejen "tranquilo"

Zampedri pasó a Barrera, quien desde las década de los 90' hasta ahora era el jugador con más tantos en la institución.

Esto al final era un problema para Barrera, quien por estar más identificado con Universidad de Chile, jamás fue querido por los hinchas de la Franja.

De hecho, hace algunas semanas el ex futbolista declaró hace algunas semanas en Radio ADN que espera "Que me pase y me dejan más tranquilo... Se creó un tema muy odioso hacia mi persona y ya es una lata la cuestión".