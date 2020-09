Francisco Silva volvió a una citación de la UC: "Estoy más fuerte que nunca"

El futbolista Francisco Silva volvió a una citación de Universidad Católica tras la dura lesión que sufrió hace un año ante Unión La Calera, y entró en la nómina para el choque del líder del Campeonato Nacional ante Audax Italiano.

Por eso, el volante "cruzado" publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el que contó el duro periodo que atravesó para superar la fractura de tibia y peroné en su pierna derecha y aseguró que está "más fuerte que nunca", y que quiere retirarse en la UC, jugando, "no lesionado".

"Sólo les quería contar un poco de lo que fue mi proceso, y decirles que estoy de vuelta más fuerte que nunca, con nuevos objetivos y metas... Vamos por el Tri, pero paso a paso", dejó en su publicación.

"Ha pasado un poco más de un año desde mi lesión, donde ha sido un año muy duro para mí, un largo camino de recuperación, tuve que someterme a dos operaciones, miedos e inseguridades, con altos y bajos, y bueno la verdad es que con más bajos que altos, pero siempre con la esperanza de poder recuperarme y volver a vestir esta camiseta 'cruzada' que he amado toda la vida", se explayó.

"Siempre mentalizado en querer defender estos colores, a pesar de que muchas veces vi todo difícil, psicológicamente muy cansado, y con fuertes dolores físicos, la incertidumbre muchas veces me mataba, el hecho de estar fuera del lugar que más me gusta, que desde niño soñé con ser futbolista profesional. Fue muy difícil de un día para otro dejar las canchas", relató el "Gato".

"Felizmente puedo decir que ya estoy recuperado, cien por ciento comprometido con dar lo mejor de mí, el tiempo que me quede, ya que en estos momentos me encuentro en la cuenta regresiva, pero siempre mi sueño fue retirarme en Católica, y jugando... no lesionado", continuó.

"Espero de todo corazón que en esta nueva etapa pueda conseguir todos los logros junto a mi equipo, cumpliendo con cada desafío", cerró Silva, quien además dejó varios agradecimientos a quienes lo acompañaron.