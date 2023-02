Germán Lanaro: Me costó más irme de la UC que retirarme del fútbol

El exdefensor de Universidad Católica Germán Lanaro abordó su retiro del fútbol, y aseguró que le costó más decir adiós al elenco cruzado que abandonar la profesión.

"Le voy a decir la verdad: Me costó más irme de la UC que retirarme del fútbol. Siento que viví mis mejores años en Católica y me siento parte de un período que seguramente será recordado en el futuro por los hinchas. Ganamos cuatro títulos seguidos y eso queda", dijo el ahora exfutbolista en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Fue una decisión personal, el club no tuvo nada que ver. De hecho, Holan cuando supo trató de convencerme de que me quedara, pero le dije que era una decisión tomada en conciencia, en familia", añadió.

Lanaro contó que "la verdad es que tuve ofertas para jugar este año. Incluso de equipos de Santiago que es lo que me hubiese motivado. Pero no quise porque en un año no lograría lo que no logró en todos mis años de carrera... No sé, tal vez jugar en otro país, quizás la selección, pero no es algo que me haya dejado frustrado. Son sueños que uno siempre tiene".

Justamente con respecto a la Roja, Lanaro contó que hubo un acercamiento: "La verdad es que no me gustaría entrar en detalles. Fue en un momento donde se pensaba que no había muchas opciones en la zaga. Medel y Jara eran los titulares y Sampaoli quería tener más opciones. No se dio no más", dijo.

Con respecto al presente de la selección, el jugador con pasaporte chileno aseguró que hay recambio: "En mi puesto hay jugadores como Maripán, Díaz, Kuscevic, Sierralta y Huerta. Chile tiene dónde echar mano", comentó.