Gustavo Poyet: Uno de los objetivos de este año es mejorar lo que ha hecho la UC en Libertadores

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, conversó con la prensa en la previa del duelo de este viernes ante Curicó Unido, aunque se dio tiempo para analizar a Atlético Nacional, elenco colombiano que la noche del jueves se transformó en el primer rival del elenco cruzado en Copa Libertadores luego de eliminar a Libertad.

"Miré el partido, pero no hay cosa más difícil de analizar a dos equipos en el mismo partido. Empecé viendo a los dos, pero se me hizo imposible, pero no me pude concentrar en lo que estaba haciendo cada uno porque lo que hacía uno bien, era culpa del otro. Me gustó Libertad, pero Nacional se fue metiendo en el partido y en el segundo tiempo, por decisiones de los dos equipos, y poco más te puedo decir porque viene Curicó, y quiero pensar en mañana", comentó.

"Vi a un equipo que cuando tiene que ir a buscar un resultado es muy atrevido, que tiene mucha potencia, mucha velocidad, jugadores que pueden hacer la diferencia, que cuando necesitan aplicar su poderío físico y técnico lo van a usar", añadió en relación a los colombianos.

El entrenador uruguayo expresó que el cuadro estudiantil buscará superar la fase de grupos, algo que se ha mantenido como deuda pese a las buenas campañas que ha hecho el equipo en el ámbito local.

"Nosotros como representantes del fútbol chileno vamos a querer ayudar de que esa deuda sea mucho menor y es uno de los objetivos este año, mejorar lo que se hizo en años anteriores, pero a partir de ahí que no quede que aparentemente sólo Católica es el culpable", expresó.

De cara al duelo ante el cuadro maulino, a disputarse este viernes a las 20:30 horas, Poyet dijo que "tenemos algunos jugadores de vuelta. Jugadores jóvenes, 'Chapa' Fuenzalida ya estuvo jugando, y (Juan) Fuentes también y eso ayuda. Curicó es un equipo que está armando (Martín) Palermo con características especiales y que se vio afectado por el coronavirus en sus últimos partidos, y por lo que sabemos será el equipo que quiso ser en la primera fecha. Nuestra idea es mejorar en lo que queremos implementar, siempre respetando en el rival, pero sobre todo en estas primeras fechas pensando en nosotros".

Para este duelo la más probable formación de la UC será con Matías Dituro en el arco; José Pedro Fuenzalida, Tomás Asta-buruaga, Valber Huerta y Alfonso Parot en la zaga; Ignacio Saavedra, Juan Leiva y Luciano Aued en el mediocampo; y Gastón Lezcano, Fernando Zampedri y Gonzalo Tapia en ofensiva.