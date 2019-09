Gustavo Quinteros: Hay que hacerlo público, los árbitros mienten

Gustavo Quinteros, técnico de Universidad Católica, disparó con todo contra el árbitro César Deishler y aseguró que el juez mintió en el informe del partido ante Unión La Calera, el pasado fin de semana en Copa Chile.

En el reporte arbitral, Deishler consignó que Quinteros lo insultó con la frase "no tienen pantalones, cobardes, son un desastre", debido a que no expulsó inmediatamente a Matías Laba, quien había fracturado a Francisco Silva. Sin embargo, el DT cruzado sostuvo que "esas palabras no son mías".

"Yo creo que todo el mundo escuchó lo que yo le dije, con todo respeto, en un momento que veía que un jugador estaba fracturado, porque yo me di cuenta del primer momento. Y después la expulsión mía, que no entiendo por qué, porque en ningún momento le falté el respeto y eso de los pantalones es mentira. Lo digo públicamente, mintieron", expresó el DT de los estudiantiles en conferencia de prensa.

"Esas no son palabras mías. Si hubiesen puesto en el informe 'no tienen huevos', puede ser que sea mío, porque eso lo digo. ¿Pero pantalones? No, es mentira. Hay que también hacerlo público, los árbitros mienten. Están mintiendo en el informe contra lo que pasó conmigo", añadió el entrenador.

Finalmente, Quinteros lamentó las lesiones que afectan al cuadro estudiantil de cara al choque con O'Higgins en San Carlos de Apoquindo y manifestó su deseo por contar con José Pedro Fuenzalida.

"Esperamos que el Chapa se recupere, ojalá, porque no está a lo mejor (Edson) Puch, no está Jeisson (Vargas). Si no está el 'Chapa' vamos a tener una complicación. Yo digo que bueno, a veces tenemos mala racha por las lesiones, muchas por traumatismos ahora, lamentablemente. Pero también cuando faltan jugadores importantes a uno lo pone con duda, lo pone mal, pero también le da la posibilidad a otros jugadores que jueguen, que se muestren", sentenció.

El partido entre cruzados y rancagüinos será a las 17:30 horas (20:30 GMT) y lo podrás seguir en las plataformas de Al Aire Libre.