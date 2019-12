Gustavo Quinteros: Si llega una oferta formal de otro club, por supuesto lo analizaré

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, comentó este lunes en conferencia de prensa el título logrado por el cuadro cruzado y se refirió a su futuro, especificando que si llega una oferta concreta, la analizará dada la incertidumbre que se vive en el país y por consecuencia, en el fútbol chileno.

"Aún hay incertidumbre de si se podrá jugar el 9 de enero, porque se ha alentado de parte de algunos actores para apoyar la demanda del fútbol, y eso me parece erróneo porque debimos haber ayudado a la gente que lo necesita. Entonces, ante toda esta incertidumbre, hay intenciones de clubes que se han interiorizado con la posible utilización de una cláusula. Ahora no tengo una oferta, pero si llega una oferta formal de otro club, por supuesto que la analizaré, lo que no quiere decir que me vaya. Hay un montón de cosas que analizar", comentó en San Carlos de Apoquindo el entrenador cruzado.

"Es una incertidumbre para todos. No sabemos si se pondrán de acuerdo, no sabemos si tendremos copas internacionales, si habrá torneo, y eso hace que tengamos muchas dudas. Seguimos trabajando para el futuro, pero no sabemos si ese futuro será realidad", añadió.

"Hasta que no esté todo claro, es todo una incertidumbre", completó.

Quinteros agradeció a sus jugadores por el logro y resaltó lo hecho por la UC en un fútbol como el chileno.

"Me siento orgulloso de haber conseguido un título más en mi carrera, y agradezco al plantel, los grandes gestores de ese logro. Confiábamos que podíamos sacar más puntos de ventaja y esa sensación de no haber seguido sumando, me deja angustiado. Creo que por lo vivido en el país, todo hemos perdido algo", comentó.

"Siempre se aprende. He aprendido que en todos los países se juega distinto, y en Chile me sorprende la intención de jugar, y en eso hemos trabajado mucho. Quizás no son denominados grandes, pero siempre intentan jugar al fútbol, y es por eso que hemos respetado a todos los rivales, porque juegan para ganar, y eso valora aún más el título que hemos ganado", añadió en relación al título logrado.