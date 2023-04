Holan y exigido avance en Copa Chile: Merecimos dar vuelta el marcador y no llegar a los penales

El director técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, analizó la sufrida clasificación por penales (4-2) ante Deportes Colina tras el empate 1-1 in extremis en el tiempo reglamentario en el Estadio Bicentenario de La Florida.

"El análisis futbolístico es que el primer tiempo cometimos un error y a partir de ahí nos costó salir de esa lógica de decir 'bueno qué pasa si perdemos ese partido'. Nos costó tranquilizarnos y poder llevar al juego que nosotros teníamos que hacer", dijo en conferencia de prensa.

"En el segundo tiempo el equipo lo hizo, merecimos dar vuelta el marcador y no llegar a los penales. En el balance el segundo tiempo fue muy bueno, tuvimos volumen de juego, fueron dos tiempos totalmente diferentes", añadió.

"Creo que tenemos que hablar de lo que pasó y no de lo que pudo haber sido y no fue. Tuvimos siete situaciones muy claras y no las pudimos meter", siguió ante consultas de las complicaciones que planteó la escuadra de Chacabuco.

Redundando en el análisis, el argentino expresó: "Hicimos un muy mal primer tiempo, un mejor segundo tiempo, pero no pudimos concretar y terminamos en los penales, la autocrítica es hacia dentro de nuestras puertas".

"Nos está costando encontrar el funcionamiento que nos dé esa sensación de que el equipo puede controlar cualquier situación en cualquier circunstancia, es mi responsabilidad como entrenador, estamos trabajando para eso, tenemos buenos jugadores y así no es tan difícil encontrar un funcionamiento que nos haga competitivos", cerró con su diagnóstico de cosas por mejorar.