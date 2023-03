Ignacio Saavedra: "El desafío en la Copa Chile es avanzar y salir campeón"

El mediocapista de Universidad Católica Ignacio Saavedra analizó diversos temas del equipo "cruzado" durante una actividad comercial del club, entregando comentarios sobre compañeros, movimientos en cancha y la Copa Chile, en donde la UC apunta alto.

"Nacho" se refirió al esquema 4-4-2 del equipo y su ubicación como contención, pero acompañado: "Me siento súper bien. Hace tiempo que vengo jugando así y es donde me siento más cómodo y he alcanzado mi mejor rendimiento. El por qué muta es más del entrenador, él va viendo las posiciones, qué jugadores le van sirviendo, cómo juega el equipo".

"Estábamos acostumbrados a 4-3-3. A veces hay equipos que te pillan la mano. Nos costó en un momento jugar así y también hubo varios campeonatos que ganamos así. Pero en el sistema que nos toque debemos tratar de hacerlo lo mejor posible".

También se refirió a Mauricio Isla, quien "es súper importante" en el plantel, pues "es un gran jugador y cuando juega se nota mucho su trayectoria. Tiene destellos que no se ven y puede hacer muchas cosas a la vez; puede jugar de lateral y como volante".

Además, adelantó el choque con Colo Colo por el Campeonato Nacional: "Lo veo como un clásico. Como un partido que ha tomado mucha relevancia hoy en día, y siempre en verdad. Colo Colo es un equipo muy importante en Chile, entonces lo tomamos así, también por cómo se viene hablando, los comerciales y la semana previa. Es importante".

Respecto al estreno de Alexander Aravena en La Roja, Saavedra indicó que está "muy contento por él", al igual que todos sus compañeros. "Lo hemos molestado harto en los entrenamientos, pero el Alex es una gran persona, un gran jugador y un tipazo. Ya volvió con nosotros y se ha notado muy suelto, muy bien. Nos pone contentos que pueda ir y sumar minutos, y de la forma en que lo hizo".

Por otro lado, tuvo palabras para el liderazgo del 11 ante Colina por Copa Chile, ya que el capitán Matías Dituro no estará por lesión."El rol de la jineta lo toma Gary (Kagelmacher), que es el segundo capitán. Es un jugador muy importante para nosotros y que representa mucho ser capitán".

La salida de Dituro también generará un cambio en portería, con el ingreso de Nicolás Peranic. "Es un gran jugador. No ha jugado mucho en Católica, pero es es un tipo de mucha sabiduría, que nos ayuda. No tengo la menor duda que lo va a hacer bien. El arco va a estar en buenas manos", dijo Ignacio.

Finalmente, el "8" puso las metas coperas del 2023 en la escuadra precordillerana: "El desafío en la Copa Chile es avanzar y salir campeón. Hay un plantel que está para hacer eso, pero siempre con buen trabajo, tratando de ir paso a paso. En el primer partido que hay que hacerlo de la mejor manera para seguir avanzando".