Ignacio Saavedra: La cantera de Universidad Católica es la que mejor forma jugadores en Chile

Uno de los tantos proyectos que posee el plantel de Universidad Católica es el del joven Ignacio Saavedra, quien está volviendo a sumar minutos de manera recurrente tras superar una dura lesión, y fue el mismo volante quien se animó a decir que las divisiones inferiores del elenco de la precordillera son las que mejor forman jugadores en Chile.

En conversación con La Tercera, el mediocampista de 20 años analizó su carrera en el fútbol profesional, su futuro y destacó el trabajo en la cantera del club, que temporalmente nutre de nuevos talentos al plantel de honor.

"Hay que reconocer mucho a técnicos y preparadores físicos. Preparan muy bien cómo llegar a un plantel profesional. La principal motivación de estar en esta cantera es que sabes que vas a tener la oportunidad en el plantel profesional y hay que saber aprovecharla. Para mí es la mejor cantera de Chile", sostuvo el formado en la escuadra de los cruzados.

Sobre los desafíos que se plantea, Saavedra afirmó que aún no piensa en salir de San Carlos de Apoquindo, ya que desea ganar cosas con la UC.

"Me encanta este club. Quiero ser alguien en Católica. Hoy me toca ver al 'Chapa' (Fuenzalida), que es canterano y capitán, a Cristopher, otro capitán. Y a Benjamín Kuscevic, que es tres años mayor que yo, y pienso: 'tiene 23 años y aún está en Católica, ¿por qué yo no puedo seguir acá?", recalcó

Por último, agregó que el dinero no es prioridad para él, comentando que: "No me mueve la plata, me mueve el proyecto deportivo. No me voy a ir a jugar a un equipo donde me pagan millones si no voy a jugar. Se lo he dicho a mi familia y a la gente que me representa: para mí está primero lo deportivo, dejar una huella en el fútbol antes que ganar plata".