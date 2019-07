Jorge Aravena: Entrenar en la UC es un sueño que espero cumplir

Convaleciente de una operación al páncreas, el técnico Jorge Aravena, ex jugador de Universidad Católica, reconoce que uno de sus sueños como entrenador es dirigir alguna vez al equipo cruzado.

"No puedo negar que es un sueño que algún día quiero cumplir. Es mi casa, mi club de siempre", dijo el ex seleccionado chileno en diálogo con El Mercurio justo después de ver el duelo por Copa Chile entre la tienda estudiantil y Santiago Morning.

"Estoy muy bien, la recuperación no es rápida, pero he ido sintiendo avances desde que me operé hasta ahora", explicó en relación a la pancreatitis que le afectó y que terminó con el reconocido "Mortero" en pabellón.

"Una operación siempre tiene su grado de complejidad y la que me hicieron no es menor. Sí estuve preocupado, pero ya estoy bien y en condiciones de volver a entrenar", comentó antes de asegurar que espera volver pronto a la banca de algún equipo.

"Hay que esperar que salga una buena opción. A mí me gusta entrenar. Quiero hacerme cargo de un proyecto en el que se plantee algo concreto: dar la pelea por el ascenso o por el título", dijo.