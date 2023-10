José María Buljubasich le respondió a Tobar: Lo que uno cuestiona es el criterio que se usa

José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica, le respondió al presidente de la Comisión de Arbitros, Roberto Tobar, quien defendió la labor del juez Felipe González en el duelo que el elenco cruzado perdió por 2-1 ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

En diálogo con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa, el funcionario de Cruzados expresó que "creo que todo en la vida tiene dos manera de verse. No se podría desmentir a Roberto, no podría decir que fue penal cuando el jugador estaba a lo mejor afuera del área o ahí en la línea, no podría decir que 12 segundos no es un tiempo suficiente para echar a un jugador, o no podría decir que 11 minutos, de acuerdo a lo que se jugó, es un mal descuento, pero sí, viéndolo desde el otro lado, uno ve domingo a domingo que hay jugadores que hacen 25 ó 30 segundos y no son amonestados, entonces lo que uno cuestiona es el criterio que se usa. Si 12 segundos es un tiempo prudente para amonestar por segunda amarilla, entonces a partir de ahora, el que demore 22 segundos está expulsado, o amarilla mínimo, y eso no pasará, porque no pasó antes".

"O los 11 minutos, no se ve eso. Cuánto ameritaba en otros partidos, y no se dieron. Ayer decían el partido en la U, pero se dieron ocho y después tres", añadió.

"En la jugada de Opazo hay una falta y Felipe debió haber cobrado falta e incluso penal, y después el VAR podía decir que no era penal, pero era segunda amarilla para Opazo y se iba expulsado. Ese criterio nosotros cuestionamos. A Zampedri le amonestaron por reclamar a los 9 minutos, y después Falcón corta el juego, y empuja a Zampedri y no hubo amarilla. El criterio estuvo errado y no funcionó, y desde eso, Tobar puede tener razón pero nosotros también tenemos razón con estos argumentos", complementó Buljubasich, quien cree que el técnico Nicolás Núñez no debiese ser citado por sus dichos contra Felipe González.

"Creo que el Nico no debiera ser citado, él intentó buscar un argumento para explicar por qué pasan estas cosas, porque también hay un penal contra Audax no cobrado. El consideró eso, pero creo que fue una opinión, y me parecería injusto que lo citen al tribunal", comentó Buljubasich antes de referirse a la posibilidad de solicitar que González no los dirija más.

"No lo hemos hablado, no sé si lo haremos, no lo hemos hecho en el pasado, pero sí creemos que la expulsión de Gary (Kagelmacher) es muy decidora, porque no se aplicará el mismo criterio en el futuro", añadió.

El exarquero también comentó el objetivo que tiene el equipo hoy a poco de finalizar el Campeonato Nacional.

"El balance se hace a fin de año, pero en este caso no creo que haga mucha falta. El balance no es positivo, nos ha costado mucho. En lo deportivo armamos un plantel para jugar 4-4-2, y no funcionó como todos queríamos. A mediados de año se hizo un cambio de entrenador, y trajimos a Nico pensando en el 2023, pero también en el 2024, y nos han faltado jugadores a la forma de jugar que queremos. Ha habido lesiones, y futbolísticamente tenemos un plantel corto, y eso esa responsabilidad mía, y desde ahí, con las herramientas que Nico tiene, sacar esto adelante y llegar lo más arriba posible"

"Cuando uno inicia el año el objetivo es salir campeón, pero eso se va modificando por los resultados. Estuvimos cerca de la zona de descenso, y hoy por cómo estamos, creo que el objetivo es entrar a un torneo internacional aunque no nos deja tranquilos, pero sí es un objetivo que debemos alcanzar. Hoy estamos afuera, por lo que el objetivo es entrar a Copa Sudamericana, pero no sé si nos deja tranquilos. Es el objetivo que nos trazamos y espero que lo podamos lograr", expresó.