José María Buljubasich y las exigencias a Poyet: Pelear el campeonato será siempre el primer objetivo

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el arribo del técnico Gustavo Poyet y los objetivos deportivos del cuadro cruzado de cara a la temporada 2021.

"No hay dos entrenadores iguales y los equipos no siempre requieren el mismo tipo de entrenador", manifestó el "Tati" sobre la elección del adiestrador uruguayo que fue anunciado el recién pasado domingo como reemplazante de Ariel Holan.

En cuanto a las metas de la UC bajo el mando de Poyet, expuso que "en Chile sabemos con quién competimos. Pelear el campeonato será siempre el primer objetivo. A nivel internacional nos encontramos con clubes muy poderosos, pero en la cancha podemos hacerlo, le hemos ganado a equipos como Flamengo".

Sobre la lucha por un torneo internacional, expresó: "Los planteles que ganan las Copas tienen dos o tres jugadores por puesto, no obstante nos ilusionamos con llegar a una semifinal de la Copa Sudamericana, pero con una lesión y un caso de Covid se despotenció el plantel. No descartamos nada, la idea es intentar avanzar de fase en la Copa, pero con nuestras armas y sin prometer cosas que no podamos cumplir".

Refuerzos

En cuanto al tema refuerzos, Buljubasich expresó que "tenemos una lista de nombres que va actualizando según los resultados y lo evaluamos y después junto con la Comisión de Fútbol redujimos la lista y luego entrevistamos a cuatro o cinco".

"Prefiero no dar nombres. El lunes volvemos a entrenar y la idea es intentar cerrar el viernes a los tres o cuatro jugadores que se incorporarán. No hemos cerrado a ningún jugador", agregó.

Sobre las posibles salidas de Valber Huerta y Matías Dituro, el entrenador expresó: "Creo que ellos están con el foco puesto en la UC ahora, en principio no hay nada para que salga alguien. No hay ofertas y esperamos que los jugadores que están se queden el mayor tiempo posible".