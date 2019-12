José Pedro Fuenzalida mantiene en análisis una posible partida a la MLS

José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, está abriendo la ventana en busca de nuevos desafíos en el tramo final de su carrera. El jugador de 34 años mantiene en análisis la posibilidad de emigrar a la Major League Soccer en Estados Unidos.

Según informamos en Al Aire Libre PM, el emblemático jugador de los Cruzados considera la opción de partir a la MLS, un antiguo deseo que quiere cumplir, situación que ha conversado con la dirigencia del equipo.

"Las conversaciones están, tenemos una relación directa y sincera con Católica. Me siento cómodo acá, es mi casa. Pero también me gustan los desafíos y siempre dejo la puerta abierta y no me cierro a estar siempre en algún lugar. Lo hemos hablado con el Tati (Buljubasich) y el presidente (Juan Tagle)", declaró Chapita tras ser premiado como mejor futbolista de Chile por el Círculo de Periodistas Deportivos.

"A mí me gusta mucho esa liga, me interesaría conocerla y saber cómo funciona porque es distinta, pero son opciones. Todavía falta, estoy netamente concentrado en Católica y en su momento tomaré la mejor opción", sentenció.