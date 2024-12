Juan Tagle le pone freno a la posible llegada de Gary Medel a la UC

El tema que rodea a Universidad Católica en los últimos días, además de los avances en la etapa final de la remodelación de su estadio, tiene que ver con el presunto regreso de Gary Medel al club como refuerzo del 2025, algo que incluso se ha dado como prácticamente cerrado en las negociaciones.

Aunque ni el propio jugador ni tampoco desde Universidad Católica habían ahondado al respecto, sí trascendió de que existía acuerdo al menos de palabra para la vuelta del Pitbull al club que lo formó como jugador.

Pero, ese entusiasmo que se generó en los hinchas por la posible llegada de Medel a la UC tuvo un freno importante este jueves, quedando ciertas dudas de cómo ira a resolverse todo este asunto.

Juan Tagle reniega que exista un acuerdo de la UC con Gary Medel

Esta jornada tuvo lugar el lanzamiento de la nueva camiseta de Universidad Católica para la próxima temporada, instancia en la que el presidente del club, Juan Tagle, de cierta forma desmintió que existiese una negociación avanzada con Gary Medel.

En las instalaciones del Claro Arena, como se conoce desde esta semana al nuevo San Carlos de Apoquindo, el timonel de Cruzados mencionó que: "Me sorprende porque algunos medios dieron como que había acuerdo para el regreso de Gary Medel. No es verdad, si bien hemos manifestado que la UC tiene interés, pero él sigue siendo jugador de Boca y no hay un acuerdo para su vuelta".

"Ha habido conversaciones siempre, no solo ahora. Creemos que el jugador tendría mucho para aportar en Católica, pero él hoy tiene un contrato vigente con Boca, así que no hay un acuerdo alcanzado ni mucho menos. Hay que seguir esperando en esa materia y otros posibles refuerzos", remarcó.

La UC trabaja por la llegada de refuerzos para 2025

Otro punto que abordó Tagle y que ha sido tema en estas últimas semanas fue la búsqueda de refuerzos, lo que incluso es una supuesta exigencia del técnico Tiago Nunes para su continuidad.

Al respecto, el presidente de la UC señaló que: "Estamos trabajando bastante e intensamente, viendo hartos nombres. Afortunadamente casi ninguno se ha filtrado y la mayoría de los que aparecen no son los que estamos evaluando. Algunos sí han aparecido y otros no, pero estamos trabajando con esfuerzo porque no tenemos recuros indefinidos en esta materia".

"Si somos optimistas este fin de semana podríamos tener algún nombre y probablemente dentro de la próxima uno o dos más. Así, el día 12 de diciembre cuando vuelva el plantel, podría haber dos o tres refuerzos a disposición del cuerpo técnico", sentenció.